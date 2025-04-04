3D риггер и 3D аниматор для птиц

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Закрыт1 заявка332 просмотра

Ищем специалистов для проектной работы: 3D риггера и 3D аниматора для птиц. Работа будет проводиться по готовой модели, в стиле лукдев. Требуются только кандидаты с релевантным опытом работы. Подробности и портфолио отправляйте в указанный контакт.

3D-моделирование
16 дней назад
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Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
14 дней назад