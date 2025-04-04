Ищем специалистов для проектной работы: 3D риггера и 3D аниматора для птиц. Работа будет проводиться по готовой модели, в стиле лукдев. Требуются только кандидаты с релевантным опытом работы. Подробности и портфолио отправляйте в указанный контакт.