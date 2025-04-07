Нужно создать 3д модель персонажа из компьютерной игры. Модель необходимо выполнить для печати на 3д принтере. Формат STL, OBJ соответственно цветные текстуры и т.д. не нужны. Необходима только форма. Срок неделя желательно не менее 1 млн. полигонов. Необходимо качественно повторить позу, лицо и одежду.