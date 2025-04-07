Требуются 3D Моушн-дизайнеры для создания рекламных анимационных роликов длительностью от 10 до 30 секунд. Обеспечивается подробное ТЗ и необходимые исходные материалы. Ожидается постоянный поток задач, бонусная система и возможность обучения с опытными специалистами.
Создать 3д модель персонажа из компьютерной игры.
Нужно создать 3д модель персонажа из компьютерной игры. Модель необходимо выполнить для печати на 3д принтере. Формат STL, OBJ соответственно цветные текстуры и т.д. не нужны. Необходима только форма. Срок неделя желательно не менее 1 млн. полигонов. Необходимо качественно повторить позу, лицо и одежду.
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