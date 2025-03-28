Замоделить кованый павильон, как на картинке. Высота 5 м, длина 9 м, ширина 4 м. Без окружения и растений. Можно некоторыми деталями пренебрегать, точная копия не нужна, но общую стилистику сохранять. То есть рельеф колонн и общий конструктив нужно сохранить.

А узоры, которые здесь, можно показать упрощённо. Единственное пожелание - немного купольную крышу сделать.