3D-модель кованый павильон

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Закрыт5 заявок332 просмотра

Замоделить кованый павильон, как на картинке. Высота 5 м, длина 9 м, ширина 4 м. Без окружения и растений. Можно некоторыми деталями пренебрегать, точная копия не нужна, но общую стилистику сохранять. То есть рельеф колонн и общий конструктив нужно сохранить.

А узоры, которые здесь, можно показать упрощённо. Единственное пожелание - немного купольную крышу сделать.

3D-моделирование
месяц назад
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