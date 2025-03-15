Ищу аниматора в Blender

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка31 просмотр

Требуется 3д анимация по аниматику, 1 минута 30 секунд. Учебная работа, публиковаться нигде не должна. Соорентируйте по стоимости и срокам.

BlenderСоздание анимаций
месяц назад
guest_1742811910730
месяц в сервисе
Была
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
месяц назад