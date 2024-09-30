3D-дизайнер для медицинской анимации

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка269 просмотров

Необходим 3D-дизайнер для создания 2-3 анимаций на медицинскую тематику, связанной с репродуктивным органом. Рефернсы будут предоставлены отдельно. Ожидается портфолио и краткое описание опыта работы.

Создание анимаций
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
месяц назад