3д-моделирование в формате dwg (AutoCAD)

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Есть файлы лазерного сканирования здания, в формате rcp. Необходимо по ним построить 3d-модель в автокаде, с не слитными объектами - отдельно окна, двери, стены, кровля, ограждения, балконы и т.п.

3D-моделированиеAutoCAD
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