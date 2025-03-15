Требуется 3D-дизайнер в Blender для разработки 3D-моделей выставочных стендов, интерьеров и инсталляций. Необходим опыт в моделировании, текстурировании и настройке освещения. Обязанности включают внесение корректировок в проекты, подготовку рендеров и анимаций, а также взаимодействие с командой. Возможность долгосрочного сотрудничества и трудоустройства в штат.
3д моделі
Шукаю людину яка може створити сет з 10-15 3д моделей в блендері. Бюджет можна обговорювати.
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