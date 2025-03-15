Требуется 3D-дизайнер в Blender для разработки 3D-моделей выставочных стендов, интерьеров и инсталляций. Необходим опыт в моделировании, текстурировании и настройке освещения. Обязанности включают внесение корректировок в проекты, подготовку рендеров и анимаций, а также взаимодействие с командой. Возможность долгосрочного сотрудничества и трудоустройства в штат.