3д моделі

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки197 просмотров

Шукаю людину яка може створити сет з 10-15 3д моделей в блендері. Бюджет можна обговорювати.

3D-моделированиеBlender
2 месяца назад
guest_1741246606471
2 месяца в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

_Hermann_
Герман 
19 лет
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
$100
1 день
Escrow
все супер
Все супер, хороша співпраця

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
32 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
2 месяца назад
_Hermann_
Герман 
19 лет
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад