3D модели корпусной мебели

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Закрыт7 заявок220 просмотров

Здравствуйте! Нужен будет человек, который по фотографиям с разных сайтов может строить строить 3d модели корпусной мебели. Нужно заполнить каталог производителя мебели, сделать несколько сотен красивых картинок. Отснять все вживую невозможно.

Вот пример https://pitmebel.ru/imgs/products/big/skkn_i6Jt8y.jpg

https://pitmebel.ru/imgs/products/big/knstell_vA0Ij.jpg

Делаем шкаф и потом его дублируем в 3 цветах.

Нужно 100 шкафов разных моделей, каждый из них сделаем в 3 цветах(цвета согласуем).

Получится 300 шкафов.

Напишите свою цену за 300 шкафов.

И посмотрите пожалуйста на качество. Нужно не хуже.

Кто может сделать? Сколько денег? Примеры ваших работ?

Всем спасибо!

3D-моделированиеСоздание картинок
2 месяца назад
divoweb
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