English:
Unique and beautiful 3D models of varying complexity About me: My name is Yura. I live in Ukraine In a town called Zolochiv. I have been engaged in 3D modeling for 3 years. I take on various orders regardless of their complexity and bring them to a logical conclusion. I do all my work myself and do it exactly on time. I accept orders: Programs in which I work at the moment: blender, autocad. engaged in: ✔️Doing 3D modeling.
✔️3d animation
✔️sculpting
✔️texturing
Українською:
Унікальні та красиві 3D моделі різної складності
Про мене:
Мене звати Юра. Я живу в Україні в місті Золочів. 3D моделюванням займаюся 3 роки. Беруся за різноманітні замовлення незалежно від їх складності та доводжу їх до логічного завершення. Всю свою роботу я виконую сам і роблю точно вчасно.
Приймаю замовлення:
Програми в яких працюю на даний момент: blender, autocad.
займається:
✔️Займаюся 3D моделюванням.
✔️3d анімація
✔️ліплення
✔️текстурування
Портфолио
- Квіртира в стилі бароко7 просмотров
- Imak9 просмотров
- Room 215 просмотров
- Room9 просмотров
- Room4 просмотра
- 3D models chair15 просмотров
- 3d models pillows18 просмотров
- 3d models bench15 просмотров
- 3D models spit20 просмотров
- 3д модель12 просмотров
- 3D lamp model.13 просмотров
- Shuriken 3d model12 просмотров
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