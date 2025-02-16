Требуется дизайнер для создания 3D модели карты Библейского Израиля с текстом на русском языке и визуальной имитацией деревянной рамки. Модель должна быть подготовлена для 3D печати с высоким разрешением, включая четкие детали и файл в формате STL. Ожидается высокое качество детализации до 0.1 мм для успешной печати.
3D дизайнер для работы в Revit
Нужен 3D дизайнер, который работает в Revit для выполнения небольшого объема работы по дизайну островка. Работа должна быть выполнена за пару дней. Все детали будут предоставлены в личных сообщениях. О цене договоримся там же.
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