Зняти текстуру

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки91 просмотр

Необхідно отримати безшовне розгорнуте зображення енергетичного напою Non Stop Stalker Edition (жовта або фіолетова банка) об’ємом 250 мл або 0,5 л.

Вимоги до процесу:

  • Оптимальний варіант – сканування банки, щоб отримати якісну текстуру.

  • Якщо сканування неможливе, допускається акуратне розрізання банки, вирівнювання в пласку площину та фотографування.

  • Альтернативний метод – фотографування банки з усіх боків з подальшим об’єднанням зображень у єдину текстуру.

Результат:

На виході має бути безшовна текстура, придатна для використання у 3D-моделюванні.

Обработка изображений
3 месяца назад
Thrashminator
Максим 
26 лет
2 года в сервисе
Был
3 дня назад

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Вадім
 
25 лет
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