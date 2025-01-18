Создание 3D модели барельефа

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка250 просмотров

Необходимо создать качественную 3D модель части барельефа на здании, основываясь на 3D модели, полученной с помощью лазерного 3D сканирования. Модель требует доработки, так как имеет не отсканированные места (дыры) и сглаженную детализацию. Целью является получение единой замкнутой поверхности с высокой проработанной детализацией, пригодной для 3D печати и фрезеровки.

3D-моделирование
3 месяца назад
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Евгений
 
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Был
20 дней назад
3 отзыва
3 месяца назад