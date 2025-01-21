Необходимо создать качественную 3D модель части барельефа на здании, основываясь на 3D модели, полученной с помощью лазерного 3D сканирования. Модель требует доработки: устранение не отсканированных мест и сглаженной детализации. Ожидается получение единой замкнутой поверхности с высокой проработанной детализацией, пригодной для 3D печати и фрезеровки.
Создание 3-D анимации комнаты в Unreal Engine
Необходим 3-D motion-дизайнер для создания анимации комнаты, заполненной изображениями из журнала, которые формируют узор, через который проходит свет. Анимация должна быть выполнена в Unreal Engine. Длительность — максимум 30 секунд. Дедлайн — следующая неделя. Бюджет — 200$.
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