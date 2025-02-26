Ищем 3D-дизайнера в Blender для работы над выставочным стендом. Необходимо разрабатывать 3D-модели для выставочных стендов, интерьеров и инсталляций, вносить корректировки в отрисованные проекты, работать с материалами, текстурами и освещением в Blender, подготавливать рендеры и анимации, а также взаимодействовать с командой. Требуется уверенное владение Blender и опыт моделирования, текстурирования и настройки освещения. Предлагаем интересный и креативный проект с возможностью сотрудничества на других проектах и перспективой трудоустройства в штат.