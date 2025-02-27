Требуется разработать 3D-модель надувного круга в двух вариантах: с карикатурным лицом, стилизованным под президента Украины, и обычного мультяшного персонажа. Основная форма стандартная, цветовая схема темно-синяя с элементами украинской символики. Файлы должны быть в векторном формате (AI, EPS, PDF, SVG) с цветовой моделью CMYK и высоким разрешением.
3D модель и рендер
Есть фотография продукта:
https://drive.google.com/file/d/1MXYq_DHE7rBpkFWvX9iKphY8SKwelCii/view?usp=drive_link
Нужно создать 3D модель и отрендерить кабель по стилю как тут:
https://m.media-amazon.com/images/I/71O6WenFcnL._AC_SL1500_.jpg
Но тут нет текстуры нити.
Текстура нити как тут на шнурках
https://drive.google.com/file/d/1kGDcs3OzUiPppRfgcCAmc6uA5wPcw8G6/view?usp=sharing
Кабель с текстильной оплеткой должен выглядеть как настоящий.
Насыщенность цвета как тут:
https://drive.google.com/file/d/1Te3_L_7RIk9TMLbfrO_7BQrCFUYTcJsW/view?usp=drive_link
Заказ пробный, нужно пару десятков продуктов с разными цветами. Только на этот продукт нужно 30 цветов
Заявки фрилансеров
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