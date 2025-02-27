3D модель и рендер

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок254 просмотра

Есть фотография продукта:

https://drive.google.com/file/d/1MXYq_DHE7rBpkFWvX9iKphY8SKwelCii/view?usp=drive_link

Нужно создать 3D модель и отрендерить кабель по стилю как тут:

https://m.media-amazon.com/images/I/71O6WenFcnL._AC_SL1500_.jpg

Но тут нет текстуры нити.

Текстура нити как тут на шнурках
https://drive.google.com/file/d/1kGDcs3OzUiPppRfgcCAmc6uA5wPcw8G6/view?usp=sharing

Кабель с текстильной оплеткой должен выглядеть как настоящий.

Насыщенность цвета как тут:

https://drive.google.com/file/d/1Te3_L_7RIk9TMLbfrO_7BQrCFUYTcJsW/view?usp=drive_link

Заказ пробный, нужно пару десятков продуктов с разными цветами. Только на этот продукт нужно 30 цветов

3D-моделированиеРендерингРетушь фотографий
2 месяца назад
tjabu
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