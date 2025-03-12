Требуется создание 3D моделей шести объектов: стойка для флаеров, ресепшен, ролап, баннер растяжка, минишкаф для мерча и видео монитор. Модели должны быть на сером/белом фоне, с нанесением названий и указанием размеров с стрелками. Показать объекты с разных сторон, как в референсах. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.