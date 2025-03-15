3D motion дизайнер для создания сцены с тачкой

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Ищем 3D motion дизайнера, который сможет сделать красивую 20 секундную сцену с тачкой. Прикрепите свои работы или ссылку на шоурил.

3D-моделированиеМоушн-дизайнСоздание анимаций
месяц назад
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