Необходим аниматор для создания 3D анимации в Blender длительностью 1 минута 30 секунд. Проект является учебным и не подлежит публикации. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
3D motion дизайнер для создания сцены с тачкой
Ищем 3D motion дизайнера, который сможет сделать красивую 20 секундную сцену с тачкой. Прикрепите свои работы или ссылку на шоурил.
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