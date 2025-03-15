3D-дизайнер для одежды

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  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка176 просмотров

Ищу 3D дизайнера, который сможет перенести дизайн одежды со скетча в 3D формат. Требуется опыт работы с подобными проектами и понимание модной индустрии. Жду предложений от квалифицированных специалистов.

3D-моделированиеДизайн одежды
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
месяц назад