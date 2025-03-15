Необходимо замоделить 3D-модель кованого павильона высотой 5 м, длиной 9 м и шириной 4 м. Модель должна сохранять общую стилистику, включая рельеф колонн и конструктивные элементы. Узоры можно показать упрощённо, с немного купольной крышей. Окружение и растения не требуются.
3D-дизайнер для одежды
Ищу 3D дизайнера, который сможет перенести дизайн одежды со скетча в 3D формат. Требуется опыт работы с подобными проектами и понимание модной индустрии. Жду предложений от квалифицированных специалистов.
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