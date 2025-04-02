3D картинка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт4 заявки311 просмотров

Ищем человека, который сможет сделать максимально похожую копию очень похожего изображения, которое я прикрепляю (почему нужное изображение не крепится).

3D-моделирование
месяц назад
Александр
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