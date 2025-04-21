Необходимо сделать 3д модель

$120
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт6 заявок67 просмотров

Нарисовать голову, 3д для печати на 3д принтере

3D-моделирование
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