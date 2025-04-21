Необходимо создать 3D-сцену в Blender на тему 'В скворечнике живет семья' в жанре фантастики. Требуется просто накидать элементы для визуализации, без необходимости в профессиональной работе. Основное внимание на общий вид сцены.
Необходимо сделать 3д модель
Нарисовать голову, 3д для печати на 3д принтере
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