Простое 3d моделирование в Rhinoceros 8 по чертежу и фото

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт1 заявка29 просмотров

Добрый вечер. Интересует создание 3д модели в Rhino 8 по чертежам и фото. Фото и чертеж с точными замерами прикрепляю. Задание звучит так «Создайте 3D-модель в среде Rhinoceros по документам во вложении. Будет оцениваться работа с кривыми и понимание формы изделия, ее соответствие.Вам не придется иметь дело с внутренней или выходной частью откидной крышки. Остановимся на внешнем виде изделия.» Заранее благодарю за отклик :) Срок 5 мая.

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