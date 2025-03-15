Добрый вечер. Интересует создание 3д модели в Rhino 8 по чертежам и фото. Фото и чертеж с точными замерами прикрепляю. Задание звучит так «Создайте 3D-модель в среде Rhinoceros по документам во вложении. Будет оцениваться работа с кривыми и понимание формы изделия, ее соответствие.Вам не придется иметь дело с внутренней или выходной частью откидной крышки. Остановимся на внешнем виде изделия.» Заранее благодарю за отклик :) Срок 5 мая.