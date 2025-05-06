Ищу 3D моушн дизайнера / аниматора на проектную работу для создания креативных роликов для рекламы мобильных игр! Совместно с продюсером создавать геймплейные 3D ролики. Для части роликов есть готовые ассеты, в других потребуется найти ассеты самостоятельно. Подробное ТЗ с референсами.