3D Motion Designer / Animator на проектную работу

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Открыт1 заявка66 просмотров

Ищу 3D моушн дизайнера / аниматора на проектную работу для создания креативных роликов для рекламы мобильных игр! Совместно с продюсером создавать геймплейные 3D ролики. Для части роликов есть готовые ассеты, в других потребуется найти ассеты самостоятельно. Подробное ТЗ с референсами.

3D-моделированиеМоушн-дизайнСоздание анимацийСоздание рекламных роликов
6 дней назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
6 дней назад