Достать из sketchfab 3д модель поезда Иволга 4.0

$3
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка18 просмотров

Помогите достать из sketchfab (или смоделировать если не супер дорого) модель поезда Иволга 4.0
вот эта модель: https://sketchfab.com/3d-models/7bfe9535b7054c8eb6db291299163207
Если это делается сложно, предлагайте цену..

нужно для печати на 3д принтере

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5 дней назад
guest_1727198286006
8 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Юра
 
24 года
8 дней в сервисе
Был
4 часа назад
4 дня назад