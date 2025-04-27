Помогите достать из sketchfab (или смоделировать если не супер дорого) модель поезда Иволга 4.0

вот эта модель: https://sketchfab.com/3d-models/7bfe9535b7054c8eb6db291299163207

Если это делается сложно, предлагайте цену..

нужно для печати на 3д принтере