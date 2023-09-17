Создание 3d модели на основе предоставленного эскиза кулона

Здравствуйте!



Требуется создать 3D модель (.obj файл) на основе предоставленного эскиза кулона для последующей гравировки на камне. Ваша задача - перенести дизайн с эскиза в трехмерное пространство с учетом следующих требований:

Размеры модели: Модель должна иметь реальные размеры, указанные на эскизе. Учтите масштаб, чтобы она соответствовала габаритам кулона. Детализация: Обратите внимание на детали дизайна с эскиза. Оттенки, углубления и другие элементы должны быть воссозданы точно. Толщина: Учтите, что модель будет гравироваться на камне, поэтому она должна иметь некоторую толщину, которая обеспечит возможность гравировки. Формат файла: Итоговая модель должна быть сохранена в формате .obj, снабжена текстурными координатами, если это необходимо, и готова к передаче заказчику. Сроки: Укажите предполагаемое время, необходимое для выполнения этой работы. Стоимость: Укажите свою цену за выполнение задания.

Пожалуйста, предоставьте примеры своих работ или портфолио, чтобы мы могли оценить ваш опыт и навыки в создании 3D моделей.