Создание 3d модели на основе предоставленного эскиза кулона

Здравствуйте! нужно спроектировать фудкорт как показано на картинке, только без стекол! (файл нужен в размерах для дальнейшего изготовления) в размере 3:3. Логотип имеется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется создать 3D модель (.obj файл) на основе предоставленного эскиза кулона для последующей гравировки на камне. Ваша задача - перенести дизайн с эскиза в трехмерное пространство с учетом следующих требований:
Размеры модели: Модель должна иметь реальные размеры, указанные на эскизе. Учтите масштаб, чтобы она соответствовала габаритам кулона.
Детализация: Обратите внимание на детали дизайна с эскиза. Оттенки, углубления и другие элементы должны быть воссозданы точно.
Толщина: Учтите, что модель будет гравироваться на камне, поэтому она должна иметь некоторую толщину, которая обеспечит возможность гравировки.
Формат файла: Итоговая модель должна быть сохранена в формате .obj, снабжена текстурными координатами, если это необходимо, и готова к передаче заказчику.
Сроки: Укажите предполагаемое время, необходимое для выполнения этой работы.
Стоимость: Укажите свою цену за выполнение задания.
Пожалуйста, предоставьте примеры своих работ или портфолио, чтобы мы могли оценить ваш опыт и навыки в создании 3D моделей.
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