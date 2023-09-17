Разработка коллекции одежды в Clo3D

$1000
3D-графикаЗакрыт6 заявок102 просмотра
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Разработка коллекций одежды в CLO3D c дальнейшей раскладкой на лекала и размерным рядом по готовым эскизам и референсам.

Категории одежды:

-футболки

-юбки

-брюки

-жакеты

-платья

-пальто

3 месяца назад
Kalifesta
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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