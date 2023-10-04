Ищем новичка в команду для создания 3D анимаций

3D-графикаЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Ищем в команду 3д аниматоров новичков для создание видео в шуточном развлекательном стиле на Ютуб канал.

В команде будет 4 человека - 1 из них это специалист в 3д графике, который передаст свой опыт и знания начинающим специалистам, он фактически куратор рабочего процесса. Взамен, помимо оплаты, остальные 3 аниматора получат значительный опыт от высококлассного специалиста и смогут пополнить свое портфолио. Рабочий процесс будет включать в себя обязательные ежедневные планерки, оперативность в свою очередь тоже стоит в приоритете.

Требования для кандидата: Вы знакомы с такими терминами как анимация и риггинг, то есть вас должна интересовать анимация все что с этим связано. Моделирование и текстурирование берет на себя куратор команды. И уже в свою очередь готовые ассеты будут выдаваться в процессе работы. Работа с анимациями и кейфреймами это то что требуется от вас. То что творчески будет касаться красоты постановки кадра моделей и света куратор берет на себя. Так же для вас важно показать примеры своих работ.

Тематика канала: countryballs. Главная концепция роликов - живые 3д анимации с кантриболами.

Оплата: 5000 грн за ролик на команду. Так же с ростом дохода канала будет расти оплата, поэтому есть перспективы. В рабочем процессе присутствуют ежедневные планерки и групповые созвоны с вводной информацией.

3 месяца назад
maksforce
22 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
6 дней назад
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