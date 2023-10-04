Создать 3Д модель в формате MP4 для голографического вентилятора

3D-графикаЗакрыт4 заявки69 просмотров
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Создать 40секундное видео, 3D модели в формате MP4, распадающееся потом на серебряные брызги, звездочки.

Более детальное объяснение - в личной переписке ввиду спецфики продукции

2 месяца назад
Abo_Kor
64 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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