Нужна 3D модель дрона

ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1H4LNR4aoogfd4-DLItQsUS5j2l56toe6JZMNJ1pvDwZQ/edit?usp=sharing Не использовать блю принт, только скриптовое исполнение для прогнозируемой работы.
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Нужна моделька данного самолёта
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