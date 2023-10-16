Создать Motion Design (+сценарий к видео)

Ми - компанія, яка займається виготовленням ювелірних виробів, в тому числі різноманітних фігурок. Шукаємо людину, яка б допомогла нам створювати основу для подальшого її пофарбування. За день можна виготовити до 50 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Материалы есть, нужно собрать видео, плюс НАПИСАТЬ К НЕМУ СЦЕНАРИЙ. Уже есть дизайнер, который просто соберет видео по готовому сценарию, нужен именно тот, кто сможет подойти комплексно к задаче, написать сценарий, создать видео. Мы готовы платить за качество и платить много.
Вот такого качества должно быть видео -- тык
Жду от вас в отклике:
1) Контакт
2) Портфолио (включая видео по вашему сценарию и сценарий отдельно). Видео могут быть продуктовыми или интерфейсными. Задачи в итоге будет две, написать сценарий и собрать видос из ассетов.
3) Опишите ваш опыт работы (например: "Full-cycle production, advertising")
Что дальше?
1) Вы откликаетесь и отправляете данные выше
2) Я заношу вас в таблицу (там будет максимум 3 кандидата)
3) При положительном решении руководства -- с вами связываются
4) При отрицательном решении -- если на первичном этапе вы не подходите и я вас не заношу в таблицу -- ставлю тут отказ. Если вы подходите -- пишу вам, что занесла в таблицу.
5) Если вы занесены в таблицу, но руководство не одобрило вашу кандидатуру -- пишу вам лс в течении 2 рабочих дней, что вас не взяли
6) Если вас выберут -- с вами свяжутся и начинаем работать)
- Похожие заказы
- 3D-графика4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Модель чехла наушников для фотополимерного принтера3D-графика11 заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день! Для просчета себестоимости производства необходим специалист, который предложит услугу и её стоимость по прорисовке лица звезд стран СНГ (для старта - одной), для последующей печати визуала лица на 3д-принтере.3D-графика3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Очень легкий заказ, нужно будет сделать чехол для наушников. Все эскизы отправлю вам3D-графика10 заявокЗакрытмесяц назад
Мы – true.code, ИТ-компания из Иркутска. Сейчас мы ищем человека для проекта! Создать изометрическую схему этажа в 3D редакторе Срок выполнения и стоимость работ согласовывается с исполнителем в формате стоимости ...Закрыт2 месяца назад
Добрый день! Требуется создать шаблон с анимированным персонажем, с возможностью смены фонов. Сам шаблон и проект достаточно простой - основной вопрос вкратце пояснить умному человеку как менять фон (желательно просто мануал со скриншотами ...3D-графика3 заявкиЗакрытмесяц назад
Создание персонажей для 3д печати по эскизу. По итогу требуется ztl файл (ZBrush)Закрытмесяц назад
Качественная визуализация архитектуры для буклета и банера3D-графика11 заявокЗакрытмесяц назад
Потрібна людина яка по відео розповість базові речі по 3d max та навчить робити базові речі. Оплата погодинно. Яка ціна за годину?3D-графика7 заявокЗакрытмесяц назад
Создать 40секундное видео, 3D модели в формате MP4, распадающееся потом на серебряные брызги, звездочки. Более детальное объяснение - в личной переписке ввиду спецфики продукцииЗакрытмесяц назад