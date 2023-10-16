Создать Motion Design (+сценарий к видео)

Приветствую. Материалы есть, нужно собрать видео, плюс НАПИСАТЬ К НЕМУ СЦЕНАРИЙ. Уже есть дизайнер, который просто соберет видео по готовому сценарию, нужен именно тот, кто сможет подойти комплексно к задаче, написать сценарий, создать видео. Мы готовы платить за качество и платить много.

Вот такого качества должно быть видео -- тык

Жду от вас в отклике:

1) Контакт

2) Портфолио (включая видео по вашему сценарию и сценарий отдельно). Видео могут быть продуктовыми или интерфейсными. Задачи в итоге будет две, написать сценарий и собрать видос из ассетов.

3) Опишите ваш опыт работы (например: "Full-cycle production, advertising")

Что дальше?

1) Вы откликаетесь и отправляете данные выше

2) Я заношу вас в таблицу (там будет максимум 3 кандидата)

3) При положительном решении руководства -- с вами связываются

4) При отрицательном решении -- если на первичном этапе вы не подходите и я вас не заношу в таблицу -- ставлю тут отказ. Если вы подходите -- пишу вам, что занесла в таблицу.

5) Если вы занесены в таблицу, но руководство не одобрило вашу кандидатуру -- пишу вам лс в течении 2 рабочих дней, что вас не взяли

6) Если вас выберут -- с вами свяжутся и начинаем работать)