3D модель для полимерной печати

Есть чертежи 2d в формате CorelDraw. Нужно нарисовать по ГОСТ в 3D в SolidWorks для резки на чпу труборезе.
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Здравствуйте,
Необходимо отрисовать несколько 3D моделей патрона (шарик с оперением) для пейнтбольного маркера для печати.
Размеры и пример предоставлю.
К выбранному варианту нужно отрисовать матрицу для восковой заливки.
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