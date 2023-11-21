Megabelar

Арам Megabelar

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mane_3Design
Мане 
22 года
2 года в сервисе
онлайн
$40
10 баллов
год назад
Нужны 3D модели для приложения
3D-моделированиеВизуализация объектов
Спасибо за выбор исполнителя, заказ выполнила с радостью)
Все сделали качественно. Большое спасибо за работу.
Ответный отзыв