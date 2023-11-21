Требуется разработать интернет-магазин под ключ с уникальным дизайном для главной страницы, страниц «О нас», «Контакты», каталога и карточки товара. Необходима верстка на HTML5, CSS3 с интерактивными элементами, натяжка на CMS WordPress и WooCommerce, полная SEO настройка и интеграция с платежным сервисом. Загрузка около 3000 товаров и отправка контактных форм на почту.