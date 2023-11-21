Требуется разработка кроссплатформенного мобильного приложения для кафе с поддержкой Android и iOS. Необходим дизайн и реализация приложения, включая веб-админ-панель. Приложение должно включать функционал для трех ролей: администратора, менеджера и клиента, с возможностью регистрации, просмотра меню и оформления заказов. Также предусмотрены экраны для управления заказами и товарами.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложения10 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработка 2D и 3D моделей для визуализации элементов лоджии. Необходимо создать 2D план с параметрами, текстуры для отделки, мебель и электронику. Форматы: PNG, SVG, OBJ, FBX. Все элементы должны быть совместимыми и масштабируемыми для комбинирования в разных вариантах.3D-графика1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется разработать интернет-магазин под ключ с уникальным дизайном для главной страницы, страниц «О нас», «Контакты», каталога и карточки товара. Необходима верстка на HTML5, CSS3 с интерактивными элементами, натяжка на CMS WordPress и WooCommerce, полная SEO настройка и интеграция с платежным сервисом. Загрузка около 3000 товаров и отправка контактных форм на почту.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрытгод назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
год назад
3D-моделированиеВизуализация объектов
Спасибо за выбор исполнителя, заказ выполнила с радостью)
Ответный отзыв
Все сделали качественно. Большое спасибо за работу.