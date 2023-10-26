Нужен интернет магазин

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок77 просмотров
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Необходимо разработать интернет-магазин под ключ. Требуется уникальный дизайн страниц:

  • Главная страница

  • О нас

  • Контакты

  • Текстовые страницы

    • Доставка

    • Вопросы и ответы

    • Политика конфиденциальности

  • Каталог

  • Карточка товара

  • Корзина

  • Страница оплаты

Верстка HTML5 + CSS3 + js интерактивные элементы.

Натяжка на CMS Wordpress + woocommerce

Отправка контактных форм на почту

Полная SEO настройка, микроразметка должна валидироваться в https://validator.schema.org/

Загрузка около 3000 товаров

Интеграция с платежным сервисом

2 месяца назад
Megabelar
Арам 
27 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
9 дней назад