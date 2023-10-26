Нужен интернет магазин

Нужно сделать бэк под форум Дизайн готов
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Необходимо разработать интернет-магазин под ключ. Требуется уникальный дизайн страниц:
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Верстка HTML5 + CSS3 + js интерактивные элементы.
Натяжка на CMS Wordpress + woocommerce
Отправка контактных форм на почту
Полная SEO настройка, микроразметка должна валидироваться в https://validator.schema.org/
Загрузка около 3000 товаров
Интеграция с платежным сервисом
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