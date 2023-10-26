Создати сайт для продажу товару

Создание площадки доступа к автомобильным онлайн-аукционам Швеции . ТЗ отсутствует. Необходимо парсить 15 сайтов. Функционал и дизайн аналогично https://www.autobidmaster.com также необходимо создать свой онлайн аукцион. Мобильное приложение разработать после разработки Web site.
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Розкажу що треба зробити напишіть в інстаграм melnikkk15
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