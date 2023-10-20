Нужен одностраничный сайт, где будет: Заголовок»информация о поиске работников» Краткое описание работы. Отзывы ( не реальные, но с возможностью дописать/обновить) Подача заявки, и отправка заявки в бот/чат, с возможностью «брать заявку» ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ.
Разработка интернет-магазина включает в себя следующие основные этапы:
Регистрация и Профили пользователей:
Разработка функциональности для регистрации и входа пользователей.
Создание системы управления профилями пользователей, включая их личную информацию, способы оплаты и историю заказов.
Объявления о Товарах/Услугах:
Возможность для продавцов создавать и управлять объявлениями о товарах и услугах.
Объявления должны содержать изображения, описания, цены и информацию о наличии товаров.
Реализация функциональности категоризации и маркировки объявлений для более удобного поиска и навигации.
Поиск и Навигация:
Создание интуитивной системы поиска с фильтрами и возможностью сортировки результатов.
Внедрение категорий и подкатегорий для удобной организации товаров.
Предоставление рекомендаций на основе поведения и предпочтений пользователей.
Корзина и Оформление Заказа:
Разработка корзины для добавления и удаления товаров.
Обеспечение безопасного процесса оформления заказа с различными вариантами оплаты.
Интеграция с платежными шлюзами для обработки транзакций.
Сообщения и Уведомления:
Внедрение системы обмена сообщениями внутри платформы для взаимодействия между покупателями и продавцами.
Отправка уведомлений по электронной почте и SMS для информирования о состоянии заказов, новых сообщениях и предупреждениях.
Отзывы и Рейтинги:
Предоставление возможности для покупателей оставлять отзывы и оценки товаров и услуг.
Реализация механизмов оценки и обратной связи с продавцами.
Администрирование Пользователей:
Создание панели администратора для управления пользователями, объявлениями и разрешениями споров.
Внедрение инструментов модерации, которые гарантируют соблюдение политик платформы.
Безопасность и Конфиденциальность:
Внедрение надежных мер безопасности для защиты данных пользователей и транзакций.
Соблюдение соответствующих требований по защите данных, таких как GDPR.
Оптимизация Производительности:
Разработка масштабируемой системы, учитывая рост трафика и нагрузку на сервер.
Проведение нагрузочного тестирования и оптимизация для быстрого времени загрузки страниц.
Отзывчивость на Мобильных Устройствах:
Создание адаптивного дизайна для поддержки мобильных и планшетных устройств.
Аналитика и Отчетность:
Интеграция с инструментами аналитики для отслеживания поведения пользователей и оценки эффективности.
Разработка функциональности отчетов для администраторов, позволяющей следить за состоянием рынка.
Технические Требования:
Использование современного технологического стека, такого как Node.js, React, Django, Ruby on Rails и т.д.
Использование реляционной базы данных для хранения информации.
Реализация RESTful API для взаимодействия между фронтендом и бэкендом.
Внедрение надежных механизмов аутентификации и авторизации.
Использование системы контроля версий, например, Git, для управления кодом.
Обеспечение соответствия платформы требованиям SEO.
Разработка стратегии резервного копирования и восстановления данных.
Проведение регулярных аудитов и обновлений системы безопасности.
Тестирование и Обеспечение Качества.
Развертывание и Поддержка.
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