Разработка интернет-магазина

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок174 просмотра
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ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ.
Разработка интернет-магазина включает в себя следующие основные этапы:

  1. Регистрация и Профили пользователей:

    • Разработка функциональности для регистрации и входа пользователей.

    • Создание системы управления профилями пользователей, включая их личную информацию, способы оплаты и историю заказов.

  2. Объявления о Товарах/Услугах:

    • Возможность для продавцов создавать и управлять объявлениями о товарах и услугах.

    • Объявления должны содержать изображения, описания, цены и информацию о наличии товаров.

    • Реализация функциональности категоризации и маркировки объявлений для более удобного поиска и навигации.

  3. Поиск и Навигация:

    • Создание интуитивной системы поиска с фильтрами и возможностью сортировки результатов.

    • Внедрение категорий и подкатегорий для удобной организации товаров.

    • Предоставление рекомендаций на основе поведения и предпочтений пользователей.

  4. Корзина и Оформление Заказа:

    • Разработка корзины для добавления и удаления товаров.

    • Обеспечение безопасного процесса оформления заказа с различными вариантами оплаты.

    • Интеграция с платежными шлюзами для обработки транзакций.

  5. Сообщения и Уведомления:

    • Внедрение системы обмена сообщениями внутри платформы для взаимодействия между покупателями и продавцами.

    • Отправка уведомлений по электронной почте и SMS для информирования о состоянии заказов, новых сообщениях и предупреждениях.

  6. Отзывы и Рейтинги:

    • Предоставление возможности для покупателей оставлять отзывы и оценки товаров и услуг.

    • Реализация механизмов оценки и обратной связи с продавцами.

  7. Администрирование Пользователей:

    • Создание панели администратора для управления пользователями, объявлениями и разрешениями споров.

    • Внедрение инструментов модерации, которые гарантируют соблюдение политик платформы.

  8. Безопасность и Конфиденциальность:

    • Внедрение надежных мер безопасности для защиты данных пользователей и транзакций.

    • Соблюдение соответствующих требований по защите данных, таких как GDPR.

  9. Оптимизация Производительности:

    • Разработка масштабируемой системы, учитывая рост трафика и нагрузку на сервер.

    • Проведение нагрузочного тестирования и оптимизация для быстрого времени загрузки страниц.

  10. Отзывчивость на Мобильных Устройствах:

    • Создание адаптивного дизайна для поддержки мобильных и планшетных устройств.

  11. Аналитика и Отчетность:

    • Интеграция с инструментами аналитики для отслеживания поведения пользователей и оценки эффективности.

    • Разработка функциональности отчетов для администраторов, позволяющей следить за состоянием рынка.

Технические Требования:

  • Использование современного технологического стека, такого как Node.js, React, Django, Ruby on Rails и т.д.

  • Использование реляционной базы данных для хранения информации.

  • Реализация RESTful API для взаимодействия между фронтендом и бэкендом.

  • Внедрение надежных механизмов аутентификации и авторизации.

  • Использование системы контроля версий, например, Git, для управления кодом.

  • Обеспечение соответствия платформы требованиям SEO.

  • Разработка стратегии резервного копирования и восстановления данных.

  • Проведение регулярных аудитов и обновлений системы безопасности.

Тестирование и Обеспечение Качества.

Развертывание и Поддержка.

2 месяца назад
__Viktoria___
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
15 часов назад