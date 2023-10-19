Доработать сайт на WordPress с использованием Gutenberg

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок133 просмотра
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Имеется сайт, часть разделов и страничек не закончено из за исчезновения предыдущего разработчика.
Странички сделаны с использованием блоков Gutenberg.
Необходим человек который максимально быстро доделает сайт.
Стоимость обсуждаема.

Работаю только непосредственно с исполнителями. Никаких студий.

WordPressСайт на WordPress
2 месяца назад
eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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