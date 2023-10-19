Доработать сайт на WordPress с использованием Gutenberg

Здравствуйте. Нужно перенести сайт с торговой площадки Сату на новый отдельный хостинг. Все в excel формате. Если можете помочь, прошу сообщить стоимость. bs1.kz С уважением Куан
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт, часть разделов и страничек не закончено из за исчезновения предыдущего разработчика.
Странички сделаны с использованием блоков Gutenberg.
Необходим человек который максимально быстро доделает сайт.
Стоимость обсуждаема.
Работаю только непосредственно с исполнителями. Никаких студий.
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