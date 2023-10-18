Сайт "под ключ" по продаже теплиц из поликарбоната.

Всем привет. Нужно написать сайт для обмена криптовалют. Фрэдли юзер интерфейс с минимальным функционалом, который требуется для совершения процедуры обмена. Т.е. регистрации, авторизации, имэйл рассылка и т.п. все эти излишества не нужны. Тезисно ...