Middle Unity 2D,3D/C# Developer, .NET Developer

Привет, меня зовут Виктория, и я Middle Unity 2D, 3D/C# Developer и специалист по .NET .



Я из Украины, нахожусь в безопасном месте и работаю на полную мощность. У меня есть все необходимые условия для бесперебойной работы.



Я готова быстро, эффективно и с чистым и понятным кодом реализовать ваш проект, предоставляя всю необходимую информацию прямолинейно по доступной цене. Я готова начать работу немедленно и создать MVP вашего проекта в кратчайшие сроки, чтобы вы могли протестировать основные механики и вносить корректировки.



Как эксперт в разработке игр на Unity, я могу вам помочь с:

✔️ Публикацией ваших проектов на различных игровых платформах, таких как App Store и Google Play.

✔️ Интеграцией внутриигровых покупок.

✔️ Портировкой различных SDK, включая рекламные и аналитические SDK.

✔️ Разработкой игровых механик с нуля.

✔️ Помощью в подготовке технических спецификаций, GDD или дизайн-документов при необходимости.

✔️ Созданием игр на основе блокчейна, связанных с Ethereum, Solana, BowsCoin и Polygon.

✔️ Разработкой веб-API интерфейсов.

✔️ Добавлением музыкального сопровождения.

✔️ Поддержкой после выпуска.

✔️ Отслеживанием, устранением и устранением ошибок.



Что касается .NET, я предлагаю такие услуги, как:

✔️ Разработку приложений любой сложности и спецификации.

✔️ Веб-разработку с использованием ASP.NET и ASP.NET Core.

✔️ Обеспечение безопасности и защиты данных.

✔️ Интеграцию с сторонними API и сервисами.

✔️ Разработку серверных приложений с использованием технологий .NET для обработки сетевых запросов.

✔️ Создание клиент-серверных приложений и обеспечение коммуникации между клиентами.

✔️ Настройку и управление серверами приложений .NET и хостингом.

✔️ Развертывание приложений в облаке или локально.

✔️ Обеспечение безопасности приложений, включая защиту от взломов и атак.

✔️ Разработку систем аутентификации и авторизации.



Вы можете ожидать организованный процесс, эффективное управление временем и четкую коммуникацию на каждом этапе проекта. Все необходимые файлы, данные и отчеты будут задокументированы и предоставлены вам. ✨



Платежи будут производиться по этапам, так что вы будете платить только за завершенную работу, которую вы сможете предварительно просмотреть и проверить. Вы также будете получать регулярные обновления и отчеты на каждом этапе.



У меня есть команда специалистов, с которой мы можем справиться с высокосложными проектами, поэтому вы можете рассчитывать на долгосрочное сотрудничество и поддержку вашего проекта. Вы можете просмотреть мое портфолио ниже в моем профиле. ⭐️



Давайте обсудим детали вашего проекта по телефону - просто нажмите "Нанять" и договоритесь о удобном времени.

С нетерпением жду ваших сообщений и предложений.

С уважением,

Виктория

Мой ТГ:

https://t.me/Viktoria_Skupenko