Привет, меня зовут Виктория, и я Middle Unity 2D, 3D/C# Developer и специалист по .NET .
Я из Украины, нахожусь в безопасном месте и работаю на полную мощность. У меня есть все необходимые условия для бесперебойной работы.
Я готова быстро, эффективно и с чистым и понятным кодом реализовать ваш проект, предоставляя всю необходимую информацию прямолинейно по доступной цене. Я готова начать работу немедленно и создать MVP вашего проекта в кратчайшие сроки, чтобы вы могли протестировать основные механики и вносить корректировки.
Как эксперт в разработке игр на Unity, я могу вам помочь с:
✔️ Публикацией ваших проектов на различных игровых платформах, таких как App Store и Google Play.
✔️ Интеграцией внутриигровых покупок.
✔️ Портировкой различных SDK, включая рекламные и аналитические SDK.
✔️ Разработкой игровых механик с нуля.
✔️ Помощью в подготовке технических спецификаций, GDD или дизайн-документов при необходимости.
✔️ Созданием игр на основе блокчейна, связанных с Ethereum, Solana, BowsCoin и Polygon.
✔️ Разработкой веб-API интерфейсов.
✔️ Добавлением музыкального сопровождения.
✔️ Поддержкой после выпуска.
✔️ Отслеживанием, устранением и устранением ошибок.
Что касается .NET, я предлагаю такие услуги, как:
✔️ Разработку приложений любой сложности и спецификации.
✔️ Веб-разработку с использованием ASP.NET и ASP.NET Core.
✔️ Обеспечение безопасности и защиты данных.
✔️ Интеграцию с сторонними API и сервисами.
✔️ Разработку серверных приложений с использованием технологий .NET для обработки сетевых запросов.
✔️ Создание клиент-серверных приложений и обеспечение коммуникации между клиентами.
✔️ Настройку и управление серверами приложений .NET и хостингом.
✔️ Развертывание приложений в облаке или локально.
✔️ Обеспечение безопасности приложений, включая защиту от взломов и атак.
✔️ Разработку систем аутентификации и авторизации.
Вы можете ожидать организованный процесс, эффективное управление временем и четкую коммуникацию на каждом этапе проекта. Все необходимые файлы, данные и отчеты будут задокументированы и предоставлены вам. ✨
Платежи будут производиться по этапам, так что вы будете платить только за завершенную работу, которую вы сможете предварительно просмотреть и проверить. Вы также будете получать регулярные обновления и отчеты на каждом этапе.
У меня есть команда специалистов, с которой мы можем справиться с высокосложными проектами, поэтому вы можете рассчитывать на долгосрочное сотрудничество и поддержку вашего проекта. Вы можете просмотреть мое портфолио ниже в моем профиле. ⭐️
Давайте обсудим детали вашего проекта по телефону - просто нажмите "Нанять" и договоритесь о удобном времени.
С нетерпением жду ваших сообщений и предложений.
С уважением,
Виктория
Мой ТГ:
Портфолио
- Blackjack Poker39 просмотров
- Mystical Energy 2.026 просмотров
- Twist Puzzle16 просмотров
- BB Boom AR15 просмотров
- Space Sweepers14 просмотров
- ShaggyHads7 просмотров
- Animatch - Animal Puzzles9 просмотров
- Geometry Rush17 просмотров
- Х-Battle22 просмотра
- The Elementies78 просмотров
- Mystical Energy82 просмотра
- Land of ghost53 просмотра