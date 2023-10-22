Создать простой сайт

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У меня есть база данных SQL Server с таблицей, содержащей первичный ключ типа bigint и около 50-60 столбцов разных типов данных, таких как nvarchar, date и int.



Мне нужен специалист, который создаст быстрое веб-приложение на ASP.NET с системой аутентификации, позволяющее пользователям выполнять поиск по таблице и просматривать каждую запись.



Вам потребуется реализовать инструмент для создания запросов с использованием jQuery, чтобы пользователи могли фильтровать результаты.



Данные должны быть отображены в сортируемой таблице, и пользователи смогут выбирать, какие столбцы отображать и скрывать, а также прокручивать результаты. Они также смогут щелкнуть на записи и просматривать все поля для данной записи.



Пользователи должны иметь возможность регистрироваться в веб-приложении, используя свой адрес электронной почты и пароль.



Также нужна простая страница администратора, позволяющая администратору управлять доступом зарегистрированных пользователей.