Доработка

$5
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка2 просмотра
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доработка сайта с изменением дизайна интерьера и ругие задачи

2 месяца назад
Nesay
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
CredoRevolution
22 годаБеларусь
10 месяцев в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
RUB
Спасибо все как всегда качественно и оперативно. Берите в задачи не пожалеете
В очередной раз хочу поблагодарить этого заказчика. Всё как всегда на высшем уровне. Никогда не устану советовать данного заказчика!