HTML/CSS Волшебник - Создайте неповторимые веб-сайты с легкостью, благодаря моим мастерским навыкам и экспертизе в области верстки и фронтенда.

Профессиональный верстальщик сайтов с оригинальным стилем и эффективными решениями

Приветствую! Я профессиональный верстальщик сайтов, готовый превратить ваше онлайн-присутствие в нечто уникальное и удивительное. С моими навыками в HTML, CSS и JavaScript, я готов воплотить ваши идеи в интерактивные и масштабируемые веб-приложения.

Что вы получите, работая со мной?

Код высокого качества: Я обладаю глубокими знаниями в HTML, CSS и JavaScript, и гарантирую, что мой код будет чистым, структурированным и легко поддерживаемым. Уникальные и индивидуальные решения: Я стремлюсь создавать сайты, которые отражают вашу уникальность и цели. Благодаря моему креативному подходу, ваш веб-проект будет выделяться среди конкурентов и привлекать внимание целевой аудитории. Понимание пользовательского опыта: Я обращаю большое внимание на удобство использования и навигацию веб-сайта, чтобы каждый посетитель получал приятный и эффективный пользовательский опыт. Гибкость и сотрудничество: Я ценю ваши требования и открыт для взаимодействия на каждом этапе разработки проекта. Мы будем работать вместе, чтобы достичь оптимальных результатов.

Если вам требуется надежный разработчик, способный создать привлекательные и функциональные веб-сайты, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов помочь вам расширить ваше онлайн-присутствие и достичь ваших целей с помощью мощного и качественного кодирования на HTML, CSS и JavaScript.

HTML ВЕРСТКА

» HTML5, CSS3, FlexBox, JavaScript, jQuery

» Чистый и аккуратный код

» БЭМ-подобное именование классов

» Кроссбраузерность

» Соблюдение стандартов W3C

Знания, умения, навыки:

+ Опыт работы от 2 лет

+ HTML/HTML5, CSS/CSS3

+ JavaScript, jQuery

+ Photoshop, Figma

+ Gulp, Sass

+ Адаптивная / резиновая / фиксированная верстка

+ Валидная, кроссбраузерная, pixel perfect верстка