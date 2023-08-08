Александр Магдысюк CredoRevolutionCredoRevolution
Профессиональный верстальщик сайтов с оригинальным стилем и эффективными решениями
Приветствую! Я профессиональный верстальщик сайтов, готовый превратить ваше онлайн-присутствие в нечто уникальное и удивительное. С моими навыками в HTML, CSS и JavaScript, я готов воплотить ваши идеи в интерактивные и масштабируемые веб-приложения.
Что вы получите, работая со мной?
Код высокого качества: Я обладаю глубокими знаниями в HTML, CSS и JavaScript, и гарантирую, что мой код будет чистым, структурированным и легко поддерживаемым.
Уникальные и индивидуальные решения: Я стремлюсь создавать сайты, которые отражают вашу уникальность и цели. Благодаря моему креативному подходу, ваш веб-проект будет выделяться среди конкурентов и привлекать внимание целевой аудитории.
Понимание пользовательского опыта: Я обращаю большое внимание на удобство использования и навигацию веб-сайта, чтобы каждый посетитель получал приятный и эффективный пользовательский опыт.
Гибкость и сотрудничество: Я ценю ваши требования и открыт для взаимодействия на каждом этапе разработки проекта. Мы будем работать вместе, чтобы достичь оптимальных результатов.
Если вам требуется надежный разработчик, способный создать привлекательные и функциональные веб-сайты, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов помочь вам расширить ваше онлайн-присутствие и достичь ваших целей с помощью мощного и качественного кодирования на HTML, CSS и JavaScript.
HTML ВЕРСТКА
» HTML5, CSS3, FlexBox, JavaScript, jQuery
» Чистый и аккуратный код
» БЭМ-подобное именование классов
» Кроссбраузерность
» Соблюдение стандартов W3C
Знания, умения, навыки:
+ Опыт работы от 2 лет
+ HTML/HTML5, CSS/CSS3
+ JavaScript, jQuery
+ Photoshop, Figma
+ Gulp, Sass
+ Адаптивная / резиновая / фиксированная верстка
+ Валидная, кроссбраузерная, pixel perfect верстка
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