CredoRevolution

Александр Магдысюк CredoRevolution

 
22 годаБеларусь/Брест
год на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
HTML/CSS Волшебник - Создайте неповторимые веб-сайты с легкостью, благодаря моим мастерским навыкам и экспертизе в области верстки и фронтенда.

Профессиональный верстальщик сайтов с оригинальным стилем и эффективными решениями

Приветствую! Я профессиональный верстальщик сайтов, готовый превратить ваше онлайн-присутствие в нечто уникальное и удивительное. С моими навыками в HTML, CSS и JavaScript, я готов воплотить ваши идеи в интерактивные и масштабируемые веб-приложения.

Что вы получите, работая со мной?

  1. Код высокого качества: Я обладаю глубокими знаниями в HTML, CSS и JavaScript, и гарантирую, что мой код будет чистым, структурированным и легко поддерживаемым.

  2. Уникальные и индивидуальные решения: Я стремлюсь создавать сайты, которые отражают вашу уникальность и цели. Благодаря моему креативному подходу, ваш веб-проект будет выделяться среди конкурентов и привлекать внимание целевой аудитории.

  3. Понимание пользовательского опыта: Я обращаю большое внимание на удобство использования и навигацию веб-сайта, чтобы каждый посетитель получал приятный и эффективный пользовательский опыт.

  4. Гибкость и сотрудничество: Я ценю ваши требования и открыт для взаимодействия на каждом этапе разработки проекта. Мы будем работать вместе, чтобы достичь оптимальных результатов.

Если вам требуется надежный разработчик, способный создать привлекательные и функциональные веб-сайты, не стесняйтесь связаться со мной. Я готов помочь вам расширить ваше онлайн-присутствие и достичь ваших целей с помощью мощного и качественного кодирования на HTML, CSS и JavaScript.

HTML ВЕРСТКА

» HTML5, CSS3, FlexBox, JavaScript, jQuery

» Чистый и аккуратный код

» БЭМ-подобное именование классов

» Кроссбраузерность

» Соблюдение стандартов W3C

Знания, умения, навыки:

+ Опыт работы от 2 лет

+ HTML/HTML5, CSS/CSS3

+ JavaScript, jQuery

+ Photoshop, Figma

+ Gulp, Sass

+ Адаптивная / резиновая / фиксированная верстка

+ Валидная, кроссбраузерная, pixel perfect верстка

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySASSGulpPhotoshop
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$30
средняя цена заказа
55%
заявок принято заказчиками
3
постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_1699804408987
Киргизия
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
$86
10 баллов
месяц назад
Landing Page автомойка
Спасибо Александру за качественную и быстровыполненную работу. Рекомендую, как опытного frontend-разработчика)
спасибо данному заказчику за работу. все на высшем уровне! определенно рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
Nesay
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 месяца назад
Доработка
Спасибо все как всегда качественно и оперативно. Берите в задачи не пожалеете
В очередной раз хочу поблагодарить этого заказчика. Всё как всегда на высшем уровне. Никогда не устану советовать данного заказчика!
Ответный отзыв
EduardSuf
23 годаУкраина
год в сервисе
Был
13 часов назад
$40
10 баллов
3 месяца назад
Внести правки в верстку Wordpress
Все супер
Всё отлично!
Ответный отзыв
Nesay
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
4 месяца назад
Сайт
Спасибо как всегда все четко.
всё на высшем уровне, как и в прошлые разы. даже, не смотря на мое затруднительное положение, заказчик пошел на уступки, за что ему огромное спасибо. однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Nesay
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Доработка сайта
kak vsegdaoperativno i bez dorabotok.Spasibo bodoo tebya rekomendovat
в очередной раз рад с вами работать) спасибо за сотрудничество. рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
11 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#51