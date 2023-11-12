$218
Необходимо разработать интернет-магазин с учетом всех современных стандартов. Включает верстку сайта и создание адаптивного дизайна для удобного использования на разных устройствах.
Интернет-магазины1 исполнитель
Закрыт
год назад
Необходимо разработать интернет-магазин с учетом всех современных стандартов. Включает верстку сайта и создание адаптивного дизайна для удобного использования на разных устройствах.
Требуется разработка одностраничного лендинга для автомойки. Бюджет составляет 8 тысяч рублей. Проект требует быстрой реализации, так как верстальщик не успевает. Основное внимание уделить дизайну и функциональности сайта.
Требуется разработка одностраничного лендинга для автомойки с современным и привлекательным дизайном. Важно учесть удобство навигации и визуальную привлекательность для привлечения клиентов.