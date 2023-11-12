Klyubov24

Любовь Козырева Klyubov24

 
29 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$86
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

CredoRevolution
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$86
10 баллов
год назад
Landing Page автомойка
Создание одностраничных сайтов
спасибо данному заказчику за работу. все на высшем уровне! определенно рекомендую к сотрудничеству)
Спасибо Александру за качественную и быстровыполненную работу. Рекомендую, как опытного frontend-разработчика)
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