Уникальный вовлекающий дизайн | сайты под ключ | SEO
Приветствую!
Разработка и продвижение сайтов. От структуры страниц и контента до продвижения в топ Google.
С портфолио можно ознакомится тут.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: germanos0alex
- Telegram: @Khlex
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Портфолио
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- Лендинг по продаже криптовалюты158 просмотров
- Разработка адптивного письма под стиль сайта185 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Задачу реализовали - оперативно и по адекватной цене.
Ответный отзыв
Все хорошо. Быстрая оплата.
$20
10 баллов
6 лет назад
Вцелом доволен всем. Рекомендую. В результате все получилось как хотел.
Ответный отзыв
В целом сотрудничеством доволен, рекомендую!
$120
10 баллов
6 лет назад
Все сделано в срок. Правки внесены оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все ок. Четкое тз и моментальная оплата.
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделано, но не в те сроки, что были обозначены. В целом не плохо.
Ответный отзыв
Небольшая задержка оплаты. В остальном все ок.