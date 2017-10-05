freelanseeer_ua

Александр freelanseeer_ua

 
25 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 часов назад
Уникальный вовлекающий дизайн | сайты под ключ | SEO

Приветствую!

Разработка и продвижение сайтов. От структуры страниц и контента до продвижения в топ Google.

С портфолио можно ознакомится тут.

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: germanos0alex

- Telegram: @Khlex

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Переверстать блок на сайте
Задачу реализовали - оперативно и по адекватной цене.
Все хорошо. Быстрая оплата.
Ответный отзыв
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Верстка письма для рассылок
Вцелом доволен всем. Рекомендую. В результате все получилось как хотел.
В целом сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15098856595074
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка макетов
Все сделано в срок. Правки внесены оперативно. Рекомендую.
Все ок. Четкое тз и моментальная оплата.
Ответный отзыв
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Верстка
Сделано, но не в те сроки, что были обозначены. В целом не плохо.
Небольшая задержка оплаты. В остальном все ок.
Ответный отзыв