3d модель быка

Доброго времени суток.

Необходимо сделать 3D модель атакующего быка и подготовить к лазерной резки на cnc. Как в примере, порезанного так сказать на пласты. Пример так же прикрепил. Все файлы нужно будет подготовить согласно требованиям производства.

Прикрепил пример быка (не нужно копировать) и пример того как должна выглядеть модель порезанная на пласты.

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