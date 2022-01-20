NFT - проект.

3D-графикаЗакрыт1 заявка89 просмотров
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Создание качественных моделей для NFT проекта. Возможно сотрудничество на длительной основе с процентом от продаж. Модели в дальнейшем будут использоваться в NFT игре.

2 года назад
guest_16427582257859
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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