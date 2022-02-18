Сделать инфографику

3D-графикаЗавершен7 заявок1105 просмотров
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Сделать инфографику на фотографиях товара ("Набор пластика для 3D ручки 10 цветов") для Вайлдберриз. Своих фото нет, но можно взять любые подходящие по качеству из сети. Вот пример понравившейся мне инфографики: https://www.wildberries.ru/catalog/23977558/detail.aspx?targetUrl=XS

2 года назад
sergey23222
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$26
3 дня
Все сделано отлично. Исполнителя рекомендую.
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству!
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