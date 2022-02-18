Сделать инфографику на фотографиях товара ("Набор пластика для 3D ручки 10 цветов") для Вайлдберриз. Своих фото нет, но можно взять любые подходящие по качеству из сети. Вот пример понравившейся мне инфографики: https://www.wildberries.ru/catalog/23977558/detail.aspx?targetUrl=XS