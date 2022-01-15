3D моделлер, 3D Artist (low poly)

Необходимо подобрать и создать 3D модели для ассетов мобильной гиперказуальной шутер игры с упрощенной трехмерной графикой в стиле low poly + анимация персонажей под Unity (по мотивам игры Giant Wanted)

Список необходимых ассетов: оружие 5 шт, игровые персонажи 5, локации 2, неигровые персонажи(нпс) 2

Обратите внимание на специфику hyper casual персонажей - детализация минималистическая: https://drive.google.com/file/d/1HslM-8TLLsbvLj5lThgPm3P55uIE18JF/view?usp=sharing

Референсы приблизительные и обсуждаемые

Описание:

1) 3Д модели для 2ух игровых локаций и окружение:

2 города в low poly стиле с минималистическими 3D-сданиями (1ый город урбанистический 2ой город в горах или на побережье)

Референс: https://drive.google.com/drive/folders/1eXihvjQF7toBxSOAN6oPV9B9eg3PwNkp?usp=sharing

2) 3Д модели для 5ти персонажей + риггинг, скининг и анимация под Unity

3 Монстра, 1 Франкенштейн, 1 Главный

Референс: https://drive.google.com/drive/folders/17ZIz1dvqBSY-PM2N2M_QXOQcZzXOn1_u?usp=sharing

3) 3Д модели для 5 винтовок/пистолетов

Референс:

https://drive.google.com/drive/folders/1L6RugpI-WxYTeF6_njY8oYM4pb02n5z1?usp=sharing

4) 3Д модели для 2 маленьких nps

Могут отличаться гендером/цветом

Референс:

https://drive.google.com/drive/folders/1DLd0XS5ukWHxoNDXwiuW1D8GkOXEM8HT?usp=sharing

Важно: модели будут импортироваться в Unity

Просьба писать с расчетом сроков выполнения :)