Vlad123455

3D специалист

Высокоуважаемое приветствую Вас!

Портфолио - https://www.artstation.com/vladosina

Высылаю свое резюме, потому что Ваша вакансия пробудила во мне непреодолимое желание работать-работать-работать все свое рабочее время.

Есть знания полного рабочего цикла создания моделей для видеоигр

- Сочное моделирование в Blender, умею в Hard Surface

- Умею создавать вкусные текстуры в Substance Painter, с пеленок работаю с PBR материалами.

- Создание правильной UV развертки, под любой вкус.

- Запечка карт в Marmoset Toolbag 4

- Немного знаком с Unreal Engine 4

Нереальный трудоголик и просто самый добрый человек.