Vlad123455

3D специалист
Высокоуважаемое приветствую Вас!
Портфолио - https://www.artstation.com/vladosina
Высылаю свое резюме, потому что Ваша вакансия пробудила во мне непреодолимое желание работать-работать-работать все свое рабочее время.
Есть знания полного рабочего цикла создания моделей для видеоигр
- Сочное моделирование в Blender, умею в Hard Surface
- Умею создавать вкусные текстуры в Substance Painter, с пеленок работаю с PBR материалами.
- Создание правильной UV развертки, под любой вкус.
- Запечка карт в Marmoset Toolbag 4
- Немного знаком с Unreal Engine 4
Нереальный трудоголик и просто самый добрый человек.
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