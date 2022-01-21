3D модели одеял, подушек, КПБ + корректировка готовых интерьеров для них. Необходимо сделать несколько моделей одеял, подушек и КПБ для дальнейшей работы с ними (заготовку для 3ds Max, в которой можно натягивать разные текстуры ткани). Затем нужно ...