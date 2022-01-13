Визуализация станции проката электробайков

3D-графикаЗакрытнет заявок159 просмотров
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Андрей, добрый день! 

Меня зовут Анна, я бренд-менеджер компании e-motion https://emotion-sharing.com/

Ищем исполнителя на отрисовку макета внедорожной станции для электробайков. 

Есть чертежи. Нужно отрендерить и представить визуализацию на прозрачном фоне. 

Подскажите, сможете ли взять? а также стоимость и сроки. 

2 года назад
guest_1642073309497
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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