3д модели бусин для печати на 3д принтере

Необходимо сделать 3д модели бусин Джека Воробья для печати на 3д принтере. Фото прилагаю. Необходимо учесть сходство неровностей на поверхности и формы, а также сотношения размеров с оригиналом. Бусинки нужны аутентичные, именно поэтому выбрал вариант моделирования, так как подобрать не получается. Могу поискать кадры из фильма с более высоким разрешением. Сроки до недели. Прошу прощения, если что-то непонятно либо тяжело реализуемо, ибо пока плохо разбираюсь в этом виде работ.