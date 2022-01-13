3д модели бусин для печати на 3д принтере

Рендер в 3д
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Необходимо сделать 3д модели бусин Джека Воробья для печати на 3д принтере. Фото прилагаю. Необходимо учесть сходство неровностей на поверхности и формы, а также сотношения размеров с оригиналом. Бусинки нужны аутентичные, именно поэтому выбрал вариант моделирования, так как подобрать не получается. Могу поискать кадры из фильма с более высоким разрешением. Сроки до недели. Прошу прощения, если что-то непонятно либо тяжело реализуемо, ибо пока плохо разбираюсь в этом виде работ.
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